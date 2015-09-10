الخارجية العراقية: التوغل التركى داخل أراضينا دون تنسيق انتهاك مرفوض لسيادتنا

استنكرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس ، توغل قطاعات عسكرية تركية داخل الأراضى العراقية لما يمثله هذا الفعل من انتهاك لسيادة العراق وإساءة واضحة للعلاقات الثنائية..فى إشارة إلى توغل القوات التركية، أمس الأربعاء، داخل الحدود العراقية لمطاردة مسلحى حزب العمال الكردستانى (بى كيه كيه).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال - فى تصريح صحفى اليوم الخميس - أن أى حملة عسكرية تركية لا تتم بالتنسيق مع الحكومة المركزية فى بغداد مرفوضة تمامًا.

وأضاف: أن العراق فى الوقت الذى يدين ويستنكر فيه كافة العمليات الإرهابية المجرمة التى تستهدف المدنيين والعسكريين الأتراك، يعرب عن عميق تعازيه لأسر الضحايا، يدعو إلى إتباع كافة الوسائل والسبل السلمية لحل الأزمة، ويأمل فى بذل أقصى الجهود من أجل خدمة الشعبين العراقى والتركى .

وكان الجيش التركى نفذ، أمس، عملية عسكرية محدود لملاحقة مقاتلى حزب العمال الكردستانى (بى كيه كيه) داخل حدود إقليم كردستان العراق، شاركت بها قوات تركية خاصة ومن "الجندرمة" عادت إلى داخل الأراضى التركية بعد انتهائها، وسبقت الحملة غارات للطائرات التركية قصف خلالها مناطق حدودية فى كردستان شمال العراق خاضعة لسيطرة حزب العمال الكردستانى فى مناطق سفح جبل قنديل ومحيط قرى ليوزه وبولى وجبل كورتك وايندزي..كما تعرضت قرية "باتيفا" التابعة لقضاء زاخو إلى قصف عنيف..وتأتى العملية العسكرية التركية بعد هجوم لحزب العمال الكردستانى أسفر عن مقتل 16 جنديًا تركيًا فى انفجار عبوتين ناسفتين فى منطقة اوريمارى بمحافظة جولة ميرك التركية.