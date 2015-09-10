مجلس الأمن الدولى يوافق على إنشاء هيئة تحقيق دولية بشأن كيماوى سوريا

وافق مجلس الأمن الدولى على إنشاء هيئة تحقيق دولية رائدة والتى سيسمح لها بتحديد المسئول عن الهجمات الكيماوية فى سوريا للمرة الأولى.

وكان بمقدور الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فقط حتى الآن إجراء تحقيق فى الهجمات دون اتهام الحكومة أو مقاتلى المعارضة.

الهيئة الجديدة هى نتاج لتعاون نادر بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن سوريا.

وقال دبلوماسى فى مجلس الأمن إنه تمت الموافقة على الهيئة حيث لم يعترض أى عضو فى المجلس على الرسالة التى من المتوقع أن يتم إرسالها اليوم الخميس، إلى الأمين العام بان كى مون والتى تدعم توصيته لآلية تحقيق مشتركة.

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