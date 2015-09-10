"أوقاف القليوبية" تحذر من استخدام ساحات العيد فى الدعاية الانتخابية

عقد الشيخ صبرى ديودار، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اجتماعا طارئا مع مديري الإدارات لوضع خطة عمل تتناسب مع المرحلة الحالية، والتنبيه على معاقبة المقصرين.

وحضر الاجتماع الشيخ عزت إبراهيم إبراهيم وكيل المديرية، والدكتور مسعد السيد حسن مدير الدعوة، والدكتور محمد الشحات أبوستيت رئيس قسم الثقافة والإرشاد الدينى.

وأكد دويدار خلال الاجتماع أنه لا مكان للمجاملات والمحسوبيات لدينا، مطالبًا بالاهتمام بالعمل الدعوي ومتابعة القوافل والدروس اليومية ودروس الراحة وخطب الجمعة ووضع لوحة الدروس اليومية في مكان بارز بالمسجد وتطبيق اللوحة على أرض الواقع ومعاقبة كل من يخالف تعليمات الوزارة.

وشدد ديودار على عدم إستخدام ساحات العيد في الدعاية الانتخابية والاكتفاء بالساحات المرسل بها كشف للوزارة و 327 ساحة موزعة على 15 إدارة فرعية، كما تم التنبيه على مدير المتابعة بتطوير أداء إدارة المتابعة وتكثيف المرور على الإدارات والمساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية بأنه تم التنبيه على جميع المديرين بعقد اجتماع مع جميع موظفي الإدارة من إمام وخطيب ومقيم شعائر ومؤذن وعامل وخطيب مكافأة، وبحث المشكلات التي تواجههم وطرح الحلول المقترحة وتذليل الصعاب أمامهم.

وطالب دويدار بعدم الاستماع إلى الشائعات التي تطلقها الجماعات المغرضة، محذرًا من التستر على كل من ينتمي إلى الجماعات التي تحمل أفكارًا تخريبية وإعتبار ذلك جريمة حتى نعمل على تطهير المجتمع والوطن من كل العناصر الفاسدة.