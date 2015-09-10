بالأسماء.. أوقاف القليوبية تصدر أكبر حركة تنقلات بإدارة المتابعة والمفتشين

أجرى الشيخ صبرى دويدار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أكبر حركة تنقلات على مستوى إدارة المتابعة ومديرى الإدارات الفرعية، والمفتشين لتنشيط العمل الدعوى لصالح العمل، لتناسب المرحلة الحالية من العمل والإنتاج.

وكلف وكيل الوزارة الشيخ محمد عبد العظيم شعلان مديرًا لإدارة المتابعة بديوان المديرية، كما شملت الحركة نقل الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مديرًا لإدارة أوقاف بنها أول، وصابر عبد الرحمن على عبد الرحمن مديرًا لإدارة أوقاف بنها ثان، وصبحى صادق عبد الغفار علوان مديرًا لإدارة أوقاف قها، والهادى السيد سند عبد السلام مديرًا لإدارة أوقاف قليوب.

كما تم نقل الشيخ موسى حسن موسى حسن مديرًا لإدارة أوقاف شبرا الخيمة شرق، وإبراهيم مصطفى إبراهيم تعلب مديرًا لإدارة أوقاف شبين القناطر شرق، وحسانين عبد الخالق حسانين محمد مديرًا لإدارة أوقاف شبين القناطر غرب، وطه فؤاد محمود خاطر مديرًا لإدارة أوقاف الخانكة، ونجاح سالم شحاتة محمد مديرًا لإدارة أوقاف القناطر الخيرية.

كما شملت الحركة إعفاء أربعة من مديرى الإدارات الفرعية لضعفهم فى أداء عملهم وتم تكليف أربعة من شباب الدعاة المشهود لهم بالكفاءة والتميز والجدية في العمل، وهم الشيخ فارس فتحي أحمد يوسف مديرًا لإدارة أوقاف طوخ، ومحمود محمد بهاء الدين خلف مديرًا لإدارة أوقاف كفر شكر، ومحمد محمد صابر محمد مديرًا لإدارة أوقاف الخصوص، والشيخ أشرف عبد الفتاح فرج على مديرًا لإدارة أوقاف العبور.

كما اجري دويدار حركة للمفتشين بالمديرية لتحقيق العدالة في توزيع الإدارات لتشمل الشيخ إسلام أحمد عبد اللطيف مفتش دعوة بإدارة أوقاف كفر شكر بدلًا من بنها ثان، ومحمد حسين إبراهيم محمود مفتش دعوة بإدارة أوقاف العبور بدلًا من الخصوص، ومصطفى محمود أحمد رمضان مفتش دعوة بإدارة أوقاف شبرا الخيمة شرق بدلًا من القناطر الخيرية ، وجمال جابر عمر عاشور - مفتش دعوة بإدارة أوقاف الخصوص بدلًا من القناطر الخيرية ، وأحمد رزق محمود حسن مفتش دعوة بإدارة أوقاف شبرا الخيمة شرق بدلًا من شبين القناطر غرب.

كما تم تكليف الشيخ محمد عبد الحميد حمد البكش مفتش دعوة بإدارة أوقاف قليوب بدلًا من طوخ ،والشيخ ناصر عبد السميع محمود مفتش دعوة بإدارة أوقاف شبين القناطر غرب بدلًا من طوخ، ومحمد عبد الفتاح أحمد مفتش دعوة بإدارة شبين القناطر شرق بلاد من طوخ ، وعبد الله السيد عبد الله على مفتش دعوة بإدارة أوقاف قليوب بدلًا من طوخ ، وزيادة عبد العزيز عبد الحميد مفتش دعوة بإدارة أوقاف طوخ بدلًا من شبين القناطر شرق.

والشيخ أشرف كامل دسوقي سليم مفتش دعوة بإدارة أوقاف قها بدلًا من برشوم، ووائل عبد العزيز فرج الشاذلي مفتش دعوة بإدارة أوقاف القناطر الخيرية بدلًا من برشوم.