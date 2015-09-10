محافظ الوادى الجديد يكشف تفاصيل سحب تخصيص أراضى أكبر شركة بالفرافرة

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح حصرى لـ"اليوم السابع" إن إدارة الاستثمار بالمحافظة قد أنهت إجراءات إلغاء تخصيص أراض لإحدى شركات الاستثمار الزراعي والتى تم تخصيص مساحة 1200 فدان لصالحها بهدف إنشاء مشروعات زراعية واستثمارية منذ عام 2005.

وقامت الشركة بالتصرف فى الأراضى المخصصة بصفة غير قانونية وبما يخالف قوانين التخصيص بمنح أراضٍ للغير ولعدم الجدية فى إنجاز المستهدف من المشروع فى الوقت المحدد وهو ما

>استدعى الجهات المختصة لإلغاء قرار التخصيص اكثر من مرة على مدار 3 أعوام حتى صدور القرار الأخير منذ فترة بالإلغاء مؤكدًا أن مسئولى الشركة قد قاموا برفع دعوى قضائية لوقف قرار إلغاء التخصيص .

وأضاف عشماوى أن الشركة قد صدر لها القرار الأول بالإلغاء بتاريخ 17سبتمبر 2013 م، كما صدر القرار الثانى بالإلغاء فى 6 ديسمبر 2014م حيث كان هناك خطأ فى القرار الخاص بإحداثيات الموقع وقام مجلس إدارة الشركة بتعديل الخطأ الموجود فى الموقع إلا أن ذلك لم يحول دون إلغاء قرار التخصيص فى شهر يناير من العام الجارى والتصديق عليه نهاية شهر أغسطس الماضى.

وأكد عشماوى أن المحافظة بصدد إلغاء قرارات تخصيص إراض لصالح عدد من الشركات المتعثرة حيث تقوم برفع دعاوى أمام لجنة فض المنازعات والجهات القضائية لوقف تلك القرارات نظرًا لقيامها بإنفاق مبالغ كبيرة فى مشروعاتها وهو ما يتم تقديره فى تلك اللجان من حيث الجدية فى العمل من عدمه.

وكانت الشركة المذكورة قد ورد اسمها لدى هيئة الرقابة الإدارية فى قضية فساد إدارى ومالى تورط فيها مسئول بإدارة الرى بالداخلة نظرا لقيامه باستغلال منصبه وتربحه من تخصيص جزء من أراضٍ الشركة بواقع 6 أفدنة وحصل عليها بمبالغ زهيدة لا تزيد على 6 اآاف جنيه وقام بالتنازل عنها للغير

>مقابل ربع مليون جنيه وهو ما أوردته هيئة الرقابة الادارية فى تقريرها الذى أدى لإحالة المسئول إلى المحكمة التأديبية.