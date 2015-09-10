رئيس جامعة القناة ومهاب مميش يبحثان استعدادات استقبال أسبوع شباب الجامعات

استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية واللواء علي عزازي مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لبحث ومتابعة آخر الاستعدادات لأسبوع شباب الجامعات المصرية التي تستضيفه جامعة قناة السويس في الفترة من 12 الي 17 سبتمبر الجاري.

وأكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس انه امتدادا للتعاون المثمر بين الجامعة والهيئة انها علي استعداد لامداد الجامعة بما تحتاجه لانجاح هذا العمل وان التعاون ما بين الهيئة والجامعة مستمر في كثير من المجالات واهمها البحثية والعلمية التي تساهم بشكل كبير في نهضة المجتمع المصري.

واضاف ان هناك تعاون كبير بين الجانبين في مجال الاستزراع السمكي والدراسات اليبيئية التي تخدم قناة السويس الجديدة.

ومن جانبه اكد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية انه فخور بما يشهده من انجازات علي ارض جامعة قناة السويس وانه علي يقين من نجاح هذا الاسبوع للجهد الكبير المبذول داخل الجامعة واخلاص العاملين بها وعلي راسهم الاستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والقيادات الجامعية المختلفة مشيرا الي الدعم المتواصل والتعاون المتبادل بين الجامعة والمحافظة.

واشار اللواء علي عزازي مدير امن الاسماعيلية الى ان هناك خطة امنية ستكون تحت اشرافه باستاد الاسماعيلية لتامين حفل الافتتاح وانه سعيد ان يقام هذا الاحتفال الكبير علي ارض محافظة الاسماعيلية التي اصبحت بحق مدينة للمؤتمرات والمهرجانات وستمر ايام المهرجانات بالفرح علي شباب مصر.

وقام الدكتور ممدوح مصطفي غراب رئيس الجامعة باستعراض اهم ما وصلت اليه الجامعة من استعدادات لافتتتاح الاسبوع وقدم الشكر والتقدير لكل من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية واللواء علي عزازي مدير الامن علي تعاونهم الدائم مع الجامعة لانجاح اسبوع شباب الجامعات موجها التحية لرجال الامن الذين قامو بتامين خط سير مسيرة شعلة جامعة قناة السويس التي طافت شوارع الاسماعيلية صباح اليوم.

وحضر الاجتماع الدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة ناهد مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع ومحمد النساج امين عام الجامعة.