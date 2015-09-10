فيليبي لويس: ما يقوم به نيمار ليس إهانة

أكد فيليبي لويس لاعب أتليتكو مدريد الإسباني أن بعض الحركات التي يقوم بها مواطنه نيمار في المباريات لا يقصد من خلالها إهانة خصمه.

وكان نجم برشلونة قد قام ببعض الحركات الاستعراضية في مباراة ناديه ضد أتليتكو يناير الماضي مما أدى إلى استفزاز لاعبي الأخير وطرد قائدهم جابي.

ويحل برشلونة ضيفا على الروخيبلانكوس السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني هذا الموسم.

وقال لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق لصحيفة (AS) الإسبانية:"في إسبانيا، هذه الحركات ليست معتادة، لكنني أعرف نيمار جيدا".

وأضاف "لا أعتقد أن نيمار يسعى السخرية من شخص ما بهذه الحركات، هي فقط الطريقة التي يلعب بها".