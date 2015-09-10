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ماسكارا Maybelline لرموش كالحلم

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ماسكارا Maybelline لرموش كالحلم ماسكارا Maybelline لرموش كالحلم

الخميس 10-09-2015 16:07

كشفت Maybelline New York عن ماسكارا Lash Sensational Mascaraالجديدة، والتي تعمل على تعزيز حجم رموشك على طول العين، لذا استعدي لاكتشاف رموش جديدة لديك، وتألقي بعينين آسرة وأكثر جاذبية.

تدرك جميع النساء العربيات أهمية العيون الواسعة والجميلة، إذ يشكل جمال العينين أحد أهم أسس الجمال بالنسبة لهن. كما تحب المرأة العربية، أكثر من غيرها من النساء حول العالم، أن تؤكد على جمال عينينها الواسعتين، وأن تطل بنظرة عميقة مع رموش واضحة وكثيفة، لذا تبحث دائماً عن الماسكارا التي تمنحها كل هذه الميزات بالكامل. وعلى مر الزمن، أضافت المرأة العربية إلى عالم الموضة اهتمامها الكبير بماكياج العينين، والقوة التي تمنحها العينين الجميلة للمرأة. ويتضمن الماكياج التقليدي للعينين بالنسبة إليها الماكياج الجريء والمثير للتأكيد على شكل العين وجمالهما ومنحها حجماً أكبر. ولهذا السبب، تم تصميم ماسكاراLash Sensational من Maybelline New York، والتي تعرف باسم "مكثفة الرموش"، خصيصاً للحصول على عينين أكبر حجماً وأكثر جاذبية، والتي ترغب بها كل امرأة عربية.

وتتميز ماسكارا Lash Sensational الجديدة بفرشاتها الثورية التي تأتي بمنحنيات مختلفة الأحجام لتلتقط حتى أصغر الشعيرات، وتمنح الرموش الأطول منها حجماً كبيراً. تلتقط الفرشاة ذات الشكل المنحني الرموش من الزاوية الداخلية إلى الزاوية الخارجية لتغطي الحد الأقصى من الرموش وتمنحها حجماً وكثافة. وتأتي هذه الفرشاة المبتكرة بستة أنواع من الشعيرات، من الشعيرات الداخلية متناهية الصغر التي تصل إلى أدق الرموش التي كنتِ لا تعلمين بوجودها، في حين تلتقط الشعيرات الخارجية كامل الرموش الأخرى وترفعها. والنتيجة؟ واسعة آسرة برموش كثيفة ، متميزة بلمسة أنيقة من دون بهتان أو زوال اللون، وفي نهاية اليوم، يمكن إزالتها من دون عناء باستخدام مستحضر مزيل المكياج Cils Demasq Eye Makeup Remover. من Maybelline New York.

احصلي على أجمل إطلالة لعينيك مع ماسكارا Maybelline الجديدة Lash Sensationalالتي تضاعف حجم الرموش وتكثفها، والتي ستدوم من الصباح وحتى المساء بحجم رائع لعيون واسعة مثيرة لطالما حلمت بها! ولا تنسي أن تستتخدمي هذا الهاشتاغ  #maybellineme

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سيدتي

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