هل أجرت مريم حسين عملية تكبير لمؤخرتها؟

تعرضت النجمة مريم حسين لانتقادات لاذعة بسبب نشر صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى ما يبدو فإن الممثلة البحرينية قد نشرت الصورة قصداً لا خطأ!

تابعي هنا: لماذا أنكرت مريم حسين صورها أثناء جلسة التدليك؟

نرى في الصورة تضاريس خلفية لامرأة مستلقية على بطنها، وتخضع لجلسة تدليك، على ما يبدو. وقد أثارت هذه الصورة غضب نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ووضعوا لها هاشتاق خاصاً يحمل عنوان "مؤخرة مريم حسين"!

في وقت لاحق، عادت مريم حسين للرد على المعلقين، وقالت إن الصورة ليست لها، بل لرفيقتها البرازيليّة، في إشارة إلى شكل مؤخرة المرأة في الصورة!

فلماذا وضعت مريم حسين هذه الصورة الإيحائية أساساً؟ وهل كانت تريد أن تسمع رأي معجبيها بعمليتها الجديدة؟

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