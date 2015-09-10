أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

هل أجرت مريم حسين عملية تكبير لمؤخرتها؟

Google+ Print
هل أجرت مريم حسين عملية تكبير لمؤخرتها؟ هل أجرت مريم حسين عملية تكبير لمؤخرتها؟

تعرضت النجمة مريم حسين لانتقادات لاذعة بسبب نشر صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى ما يبدو فإن الممثلة البحرينية قد نشرت الصورة قصداً لا خطأ!

تابعي هنا: لماذا أنكرت مريم حسين صورها أثناء جلسة التدليك؟
نرى في الصورة تضاريس خلفية لامرأة مستلقية على بطنها، وتخضع لجلسة تدليك، على ما يبدو. وقد أثارت هذه الصورة غضب نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ووضعوا لها هاشتاق خاصاً يحمل عنوان "مؤخرة مريم حسين"!
في وقت لاحق، عادت مريم حسين للرد على المعلقين، وقالت إن الصورة ليست لها، بل لرفيقتها البرازيليّة، في إشارة إلى شكل مؤخرة المرأة في الصورة!
فلماذا وضعت مريم حسين هذه الصورة الإيحائية أساساً؟ وهل كانت تريد أن تسمع رأي معجبيها بعمليتها الجديدة؟

تابعي أيضاً: 

فضائح نجمات يخضعن لعمليات تجميل الصوت

جراح تجميل يفضح عدد عمليات تجميل Madonna

بالصور: حاولت تجميل حاجبيها فتشوّهت

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي