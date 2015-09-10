مشاركة غالي وجمعة في تدريبات الأهلي.. هل يستطيعان اللحاق بالمباراة؟

شارك حسام غالي وصالح جمعة ثنائي وسط الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الخميس.

الأهلي يستعد لمواجهة الملعب المالي يوم السبت في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ضمن الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الأهلي قد أعلن عبر موقعه الرسمي منذ 3 أيام أن غالي وجمعة غير قادرين على اللعب يوم السبت.

لكن ربما مشاركة الثنائي في التدريبات الجماعية تفتح الباب أمامه للاستعداد للقاء الذي يساهم في تحديد منافس الشياطين الحمر في نصف نهائي البطولة.

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