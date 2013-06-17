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بالصور: صفاء سلطان تتزوج من قصي خولي

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بالصور: صفاء سلطان تتزوج من قصي خولي بالصور: صفاء سلطان تتزوج من قصي خولي

أثارت صورة مسرّبة من كواليس المسلسل السوري "منبر الموتى" ضجة كبيرة في صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك", حيث تظهر الصورة قصي خولي إلى جانب صفاء سلطان وهي ترتدي فستان العرس.
وظنّ عدد من رواد الموقع أنّ قصي قام بعقد قرانه فعلاً على صفاء سلطان, ليتبين فيما بعد أن الصورة مأخوذة من مشهد تمثيلي من مسلسل "منبر الموتى" للمخرج سيف الدين سبيعي.
فيما انتقد آخرون تسريب هذه الصورة من الكواليس, مؤكدين إلى ان نشر الصورة حرق أحداث المسلسل وألغى عامل التشويق والإثارة, حيث بات من المعروف ان "نجوى" صفاء سلطان ستعود لطليقها "جابر" قصي خولي.
أما آخرون فقد تنبّأوا بنهاية سعيدة لأحداث العمل ستتوج بعودة بطلي العمل لبعضهما, مكللة بحفل زفافهما.

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سيدتي