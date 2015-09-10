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للحوامل.. تعرفى على أسباب تصبغ حلمة الثدى وظهور خط أسود بالبطن وإمتى تختفى

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للحوامل.. تعرفى على أسباب تصبغ حلمة الثدى وظهور خط أسود بالبطن وإمتى تختفى للحوامل.. تعرفى على أسباب تصبغ حلمة الثدى وظهور خط أسود بالبطن وإمتى تختفى
أرسلت قارئة تقول: أنا حامل فى الشهر الخامس ومنذ بداية الحمل وأنا ألاحظ تصبغ حلمة الثدى بلون بنى داكن، مع ظهور خطا بنيا بطول البطن.. وسؤالى هو ما أسباب تلك التغييرات؟ وهل لها علاقة بالحمل؟ وهل ستستمر بعد الولادة؟.. ويجيب عن أسئلتها استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا.

أسباب تصبغ حلمة الثدى وخط البطن فى الحمل


>تبعا لرأى أبو النجا فالتغييرات الهرمونية التى تتعرض لها المرأة فى فترة الحمل تعد السبب الرئيسى لتلك الأعراض، فارتفاع نسبة هرمون الأنوثة يؤدى إلى زياد نشاط مادة الميلانين أو المادة الصبغية فى الجلد، وهو ما ينتج عنه ظهور العديد من البقع الصبغية الملونة باللون البنى فى مناطق متفرقة من الجسم أهمها الحلمة وخط البطن الطولى.

وأيضا تعد التغييرات الهرمونية سببا فى ظهور ما يعرف بكلف الحمل، والذى يظهر فى مناطق ثنايا الجلد كالرقبة وتحت الإبط.

متى تنتهى أعراض تصبغ الحلمة وخط البطن


>يؤكد أبو النجا أن تلك الأعراض مؤقتة وترتبط بصورة وثيقة بفترة الحمل، وارتفاع هرمونات الأنوثة، وهو ما يعنى انتهاءها بمجرد حدوث الولادة واستقرار هرمونات الأنوثة وعودتها لمعدلاتها الطبيعية.
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