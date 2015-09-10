إيفا فارما توافر دواء جديد لعلاج فيروس سى

أعلنت شركة إيفا فارما للأدوية عن توافر دواء جديد لعلاج الفيروس الكبدى الوبائى سى باسم نيوكليوبوفير (سوفوسبوفير 400مجم) متوفر حالياً بالصيدليات بسعر 1600 جنيه .

وأجريت فحوصات كثيرة ومعقدة على دواء نيوكليوبوفير حسب توصيات منظمة الصحة العالمية وأثبتت النتائج أن عقار نيوكليوبوفير مماثل طبق الأصل للعقار الأصلى وهذا يعطى ضماناً لجودة العقار ولتحقيق الشفاء المطلوب للمريض.

وشاركت إيفا فارما فى اليوم العالمى للفيروسات الكبدية الذى أقيم فى منظمة الصحة العالمية فى مصر يوم 28 يوليو 2015 وأيضاً فى مؤتمرات كثيرة خاصة بأمراض الكبد والجهاز الهضمى .