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خبر في الجول - حمودي غاضب من تصريحات عن ' رفض الأهلي للتعاقد معه '

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خبر في الجول - حمودي غاضب من تصريحات عن ' رفض الأهلي للتعاقد معه ' خبر في الجول - حمودي غاضب من تصريحات عن ' رفض الأهلي للتعاقد معه '

صرح وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة يوم الأربعاء أن الأهلي هو من رفض ضم الثنائي أحمد حمودي ومحمود عبد المنعم كهربا قبل أن ينتقلا للزمالك.

لكن مصدر مقرب من اللاعب أحمد حمودي والمعار للزمالك من بازل السويسري قال لـ.FilGoal.com "ما قاله وليد صلاح الدين ليس بالضبط ما حدث".

طالع تصريحات وليد صلاح الدين

وأضاف "مع احترامه الكامل للأهلي لكن النادي الأحمر دخل في مفاوضات مع اللاعب حتى اليوم الأخير من حسم صفقته للزمالك".

وأردف "أحمد حمودي أعطى الأولوية للزمالك نظرا لأنهم أول من فاوضوه بعد عودته للإسكندرية مسقط رأسه من سويسرا".

ووقتها قرر اللاعب احترام كلمته التي أعطاها للزمالك في بداية المفاوضات مع النادي الأبيض ليحسم وجهته إلى ميت عقبة.

جدير بالذكر أن أحمد حمودي قد شارك في مباراته الأولى مع الزمالك أمام الصفاقسي التونسي في الكونفدرالية وسجل هدفين بعد نزوله بديلا في الشوط الثاني.

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