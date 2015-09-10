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مبروك لـ في الجول: لا أعرف مصيري مع الأهلي حتى اللحظة

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مبروك لـ في الجول: لا أعرف مصيري مع الأهلي حتى اللحظة مبروك لـ في الجول: لا أعرف مصيري مع الأهلي حتى اللحظة

أكد فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي أنه لا يعلم إن كان سيستمر مع الفريق أم لا في الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة القلعة الحمراء يستعد لتجديد الثقة في مبروك وعدم فتح باب المفاوضات مع مدرب أجنبي نهائيا.

وقال مبروك لـFilGoal.com:"حتى الآن لم يبلغني أحدا بأنني مستمر مع الفريق".

وأضاف "أنتظر انتهاء اجتماع لجنة الكرة كي أعرف ما هو قرارهم".

وأتم "لن أستطيع التعليق على الأمر إلا بعد معرفة القرار".

وتجتمع حاليا لجنة الكرة بالنادي الأهلي لتحديد مصير مبروك مع الفريق ولتحديد اللاعبين الذين سيتم استبعادهم من القائمة لقيد أحمد حجازي ورامي ربيعة.

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