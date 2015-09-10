تعرف على عقوبة الأهلي ضد مؤمن زكريا

وقع الأهلي غرامة مالية على لاعبه مؤمن زكريا بسبب تصرفه في مباراة الترجي التونسي ضمن الكونفدرالية الإفريقية.

مؤمن اعترض على خروجه مستبدلا بحسب ما نقلته عدسات الكاميرا في المباراة التي اقتنص الأهلي نقاطها.

وقرر الأهلي تغريم لاعبه مؤمن زكريا 150 ألف جنيه بسبب تلك الواقعة مع المدير الفني للفريق فتحي مبروك.

وصرح مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء لـFilGoal.com بأن الهدف هو ألا تتكرر مثل تلك الواقعة مرة أخرى داخل الفريق.

وكان الأهلي قد ضمن الترشح لنصف نهائي الكونفدرالية، ويلعب الأحد أمام الملعب المالي لتحديد مركزه في المجموعة.

فتحي مبروك كان قد صرح في حوار مع FilGoal.com ردا على من يتهمونه بضعف الشخصية قائلا: أنا زي السيف.

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