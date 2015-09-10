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مكياج عيون قوي على طريقة sumera & sara

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مكياج عيون قوي على طريقة sumera & sara مكياج عيون قوي على طريقة sumera & sara

الخميس 10-09-2015 18:49

لفتني  المكياج  الخاص بـ sumera & sara. فاللوك القوي الغالب على المكياج جاء مبهراً، وله ميزة خاصّة،  تجعل منه مكياجاً مناسباً لحفلاتك المسائية، ولمناسباتك الخاصّة، إذا كنت محجبة. يعتمد المكياج بشكل كبير على مكياج العين ورسم الأي لاينر الخاصّ والمميز، كما يعتمد على الرموش الاصطناعية الخاصّة والمميزة بكثافتها وطولها، ما يمنح العين امتداداً ونظرة خاصة، تليق بهذا المكياج القوي، الذي تعشقه بعض السيدات في المناسبات الخاصة والأعراس.

لا تتردّدي في اعتماد مثل هذا المكياج، في المناسبات الخاصة، وننصحك باعتماده مع حجاب موحّد اللون، وربطة حجاب بسيطة، كي تبقي التركيز على المكياج نفسه...

تابعي صور المكياج  الخاص بـ sumera & sara من انستقرام ، وأختاري الأنسب لك .

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