بالصور.. أكوام القمامة تحاصر المنصورة

عمرو الحوتي – المنصورة

تشهد مدينة المنصورة حالة من التدهور في منظومة النظافة بسبب انتشار أكوام القمامة في جميع ارجاء المدينة، الأمر الذي اعتبروه الأهالي تخاذلاً وإهمالاً من قبل المسئولين.

> فيما رصدت عدسة “أونا” انتشار أكوام القمامة وإشعال النيران بها بمنطقة مساكن الميناء أمام ترعة المنصورية، وبسؤال أهالي المنطقة أكد «وصفي عبد الحميد» “إن المنطقة تمتلئ بالقمامة والمهملات مما يؤدى إلى انتشار الحشرات والروائح الكريهة مما يدفع الأهالي إلى إشعالها”.

> وطالب اهالى المنطقه من الساده المسئولين توفير صناديق للقمامه بالاضافه الى مرور سيارات رفع القمامه بصفه دورية .