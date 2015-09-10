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«العوضي»: بيان الحكومة حول قضية« فساد الزراعة» تدخلاً في أعمال النيابة وجريمة يعاقب عليها القانون

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«العوضي»: بيان الحكومة حول قضية« فساد الزراعة» تدخلاً في أعمال النيابة وجريمة يعاقب عليها القانون «العوضي»: بيان الحكومة حول قضية« فساد الزراعة» تدخلاً في أعمال النيابة وجريمة يعاقب عليها القانون

المحامي طارق العوضي

قال المحامي طارق العوضي أن بيان اليوم بشأن قضية فساد وزارة الزراعة والذى برأ الوزراء من شانه التدخل في أعمال التحقيق التى تقوم به نيابة أمن الدولة العليا .
> وأضاف أن النيابة لم تحيل القضية حتى الأن للمحاكمة ومن ثما فالتحقيقات مازلت مستمرة وغير معروف القائمة النهائية للمتهمين ، مؤكدا أن من شان مثل هذه التصريحات تدخلا وتاثيرا فى أعمال التحقيق وهى جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

يذكر أن مجلس الوزراء  استنكر الحملة المغرضة ضده، ويؤكد أن قضية وزارة الزراعة فى يد القضاء العادل، وأنها لم تمس أحداً من الوزراء سوى وزير الزراعة السابق فقط، وأن ما حدث فى هذه القضية يؤكد الشفافية التامة وغير المسبوقة للمجلس وللقيادة السياسية، وأنه لا تستر على أى فساد كان.

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