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تأجيل محاكمة «المعزول» وأعوانه في التخابر مع قطر لجلسة السبت

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تأجيل محاكمة «المعزول» وأعوانه في التخابر مع قطر لجلسة السبت تأجيل محاكمة «المعزول» وأعوانه في التخابر مع قطر لجلسة السبت

10 سبتمبر 2015 | 6:57 مساءً

محمد مرسي

 

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى ” المعزول ” و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر .. لجلسة 12 سبتمبر الجاري لسماع اقوال اللواء محمد نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري السابق مع استمرار حبس المتهمين.
> صدر القرار برئاسه المستشار محمد شرين فهمي وعضويه المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور المستشار محمد بركات رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي و راضي رشاد.

2015-09-10

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