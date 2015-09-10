ضبط شخصان أثناء تنقيبهم عن الآثار في سوهاج

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج، اخطارًا يفيد بإن أثناء قيام النقيب محمد جمال ضابط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم والقوة المرافقة بالمرور، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز تبين له وجود عدد 3 أشخاص وحال مشاهدتهم للقوات فر أحدهما هارباً إلا إنه تمكن من ضبط كلاً من :- علي إسماعيل حسن يوسف 44 سنة عامل، و أحمد عباس دياب موسي 28 سنة عامل، ويقيمان بندر أخميم، وبسؤالهم عن سبب تواجدهم قررا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكن المدعو ناصر بخيت دياب 55 سنة موظف، ويقيم بذات الناحية، بالانتقال لمنزل المذكور تنسيقاً مع قسم شرطة السياحة والآثار، تبين وجود حفره داخل أحدى غرف المنزل قطرها 60 سم × 65 سم بعمق 2.75 متر من الداخل تنتهي بسرداب 2.20م × 80م تقريباً، وتم ضبط أدوات الحفر عبارة عن (“2″ فأس – عدد “1″ حبل طويل بقطعة حديدية من الأمام – عدد “2″ غلق سوداء) تم التحفظ على مكان الحفر والأدوات المستخدمة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم الهارب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4127 إداري المركز لسنة 2015، وجاري العرض علي النيابة العامة.