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لا مرشحين للانتخابات باليوم العاشر لتقديم الأوراق فى الأقصر

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لا مرشحين للانتخابات باليوم العاشر لتقديم الأوراق فى الأقصر لا مرشحين للانتخابات باليوم العاشر لتقديم الأوراق فى الأقصر
في مفاجأة جديدة بمحافظة الأقصر، خلال اليوم العاشر لتقديم الأوراق من قبل المرشحين المحتملين للإنتخابات البرلمانية، لم يتقدم أي مرشح حتي نهاية اليوم بأوراقه، وذلك حسبما صرح المستشار فواز إبراهيم، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالأقصر.

وأضاف المستشار فواز إبراهيم لـ"اليوم السابع" أنه لم يتقدم أي مرشح منذ التاسعة صباحاً للخامسة مساء بأوراقه حتي الآن، موضحاً أن اللجنة مستمرة بأعمالها في استقبال أوراق المرشحين المحتملين خلال اليومين القادمين من داخل مجمع محاكم الأقصر.
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