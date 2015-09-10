اختناق مرورى بسبب تعطل شاحنة فى الميدان البحرى بإدفو

شهدت اليوم مدينة إدفو فى أسوان شللا مروريا أدى لتوقف حركة سير المركبات في الاتجاهين بشارعين رئيسيين لنحو الساعتين، بسبب تعطل شاحنة تحمل ونش أثناء عبورها الميدان البحري بمدينة إدفو مما أدى إلى عرقلة سير المركبات القادمة من شارع المركز وشارع 23يوليو.

وإضطر قائدو السيارات لتفادي ذلك بالمرور بالشوارع الجانبية بينما قام بعض أفراد المرور بتسيير حركة المركبات حتى عادت الحركة لطبيعتها.

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