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توصيل التيار الكهربائي في الوحدة الصحية ومدرسة عرب العمارين بالسويس

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توصيل التيار الكهربائي في الوحدة الصحية ومدرسة عرب العمارين بالسويس توصيل التيار الكهربائي في الوحدة الصحية ومدرسة عرب العمارين بالسويس
أعلن المهندس فؤاد عثمان رئيس قطاع شركة توزيع كهرباء القناة بالسويس، أنه تم توصيل التيار الكهربائي بالوحدة الصحية ومدرسة عرب العمارين.

وأكد اللواء العربي السروي محافظ السويس علي مديرية الصحة سرعة تجهيز الوحدة الصحية بالمعدات والأجهزة الطبية واستلام طاقم العمل من أطباء وتمريض مهامهم الوظيفية خلال أسبوع مشيرًا إلى أنه سيقوم بزيارة قريبًا لقرية عرب العمارين للتأكد من سير العمل بالصورة المناسبة.

جاء ذلك في اجتماع المجلس التنفيذي المصغر لمحافظة السويس برئاسة اللواء العربي السروي محافظ السويس وبحضور نشات البارودي السكرتير العام المساعد وأحمد أبو بكر مدير عام مكتب المحافظ ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات.

واستطرد رئيس قطاع شركة توزيع كهرباء القناة بالسويس أنه تم إطلاق التيار الكهربائي بالوحدة الصحية ومدرسة عرب العمارين.

وأكد اللواء العربي السروي محافظ السويس أيضًا على مديرية الصحة سرعة تجهيز الوحدة الصحية بالمعدات والأجهزة الطبية واستلام طاقم العمل من أطباء وتمريض مهامهم الوظيفية وذلك خلال أسبوع مشيرًا إلى أنه سيقوم بزيارة قريبًا لقرية عرب العمارين للتأكد من سير العمل بالصورة المناسبة.

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مصر 365