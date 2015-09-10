"مياه الدقهلية" يحذر من الإسراف فى المياه بعيد الأضحى

أكد المهندس عزت الصياد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية علي ضرورة تواجد مديري المناطق بأنفسهم مع الورديات لمتابعة سير العمل بالمناطق المختلفة، وقدم الصياد الشكر لجميع العاملين لجهود العاملين والمظهر المشرف أمام زيارة رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده برؤساء القطاعات ومديري المناطق ومديري العموم بالشركة، و شدد الصياد علي الاهتمام بغسيل الشبكات وتعقيم الخزانات الأرضية والعالية واعتبار جودة المياه خط أحمر.

وشدد عزت الصياد على ضرورة تكثيف حملات التوعية بكافة المراكز التابعة للمحافظة قبل حلول عيد الأضحى لعدم الإسراف وترشيد استهلاك المياه حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة منها فيما خصصت له بدلاً من إهدارها وسوء استخدامها ، وكذلك ضرورة التنبيه علي التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في بيارات الصرف الصحي لما ينتج عنها من أضرار بيئية وصحية وتوقف الخدمة للمواطنين.