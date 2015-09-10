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ننشر التعديل فى مواعيد المقابلات الشخصية للترقيات بـ"تعليم بنى سويف"

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ننشر التعديل فى مواعيد المقابلات الشخصية للترقيات بـ"تعليم بنى سويف" ننشر التعديل فى مواعيد المقابلات الشخصية للترقيات بـ"تعليم بنى سويف"
أكد نبوي محمد علي وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف إجراء بعض التعديلات على جدول مواعيد المقابلات الشخصية المعلن عنها بتاريخ 21/7/2015 نظراً لتزامن بعض المواعيد مع أجازة السادس من أكتوبر، وكذلك إجراء الانتخابات البرلمانية 2015 ، لافتا إلى أن جميع المقابلات سوف تتم في الواحدة ظهراً بديوان عام مديرية التربية والتعليم بشارع صلاح سالم في مدينة بني سويف

من ناحيته أشار مصطفى كامل الديب مدير إدارة التنسيق العام في بيان اصدرته المديرية اليوم بأن المقابلات ستبدأ يوم الاثنين14/9 لوظيفة مدير ووكيل مدرسة تعليم فني والثلاثاء 15/9لوظيفة موجه عام وموجه أول وموجه تعليم فني لجميع الإدارات.

والأربعاء 16/9موجه أول والخميس 17/9موجه عام وموجه (تنسيق الخدمات لجميع الإدارات )
>وأضاف : بالنسبة لوظيفة مدير ووكيل ابتدائي فتبدأ مقابلاتها يوم الأحد 27/9 إدارة بني سويف و28/9 الواسطى و29/9 ناصر و30/9 أهناسيا و1/10 الفشن و4/10ببا و5/10 سمسطا وموجه ابتدائي يومي الاربعاء7/10 والخميس 8/10 لجميع الإدارات حسب التخصص ويوم السبت 10/10 مدير ووكيل مدرسة تربية خاصة وبالنسبة لوظيفة مدير ووكيل مدرسة إعدادي تبدأ يوم الأحد 11/10 إدارتي بني سويف وناصر والاثنين 12/10إدارات الواسطى /الفشن/ببا والثلاثاء 13/10إدارتي اهناسيا وسمسطا ويوم الخميس 15/10مدير ووكيل ثانوي لجميع الإدارات وبالنسبة لمدير ووكيل إدارة تعليمية يوم السبت 17/10.

وأوضح مدير التنسيق أن مقابلات التوجيهات التابعة للتنسيق العام فتم تحديدها كالتالي يوم الثلاثاء 20/10لتوجيهات ( - تربية فنية – حاسب آلي فرنساوي – انجليزي - علوم – دراسات – – تربية موسيقية )ويوم الأربعاء 21/10لتوجيهات ( لغة عربية – رياضيات – فلسفة –مجال زراعي ) ويوم الخميس 22/10 لوظيفة موجه عام وموجه أول.
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مصر 365

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