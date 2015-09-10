ننشر التعديل فى مواعيد المقابلات الشخصية للترقيات بـ"تعليم بنى سويف"

من ناحيته أشار مصطفى كامل الديب مدير إدارة التنسيق العام في بيان اصدرته المديرية اليوم بأن المقابلات ستبدأ يوم الاثنين14/9 لوظيفة مدير ووكيل مدرسة تعليم فني والثلاثاء 15/9لوظيفة موجه عام وموجه أول وموجه تعليم فني لجميع الإدارات.
والأربعاء 16/9موجه أول والخميس 17/9موجه عام وموجه (تنسيق الخدمات لجميع الإدارات )
>وأضاف : بالنسبة لوظيفة مدير ووكيل ابتدائي فتبدأ مقابلاتها يوم الأحد 27/9 إدارة بني سويف و28/9 الواسطى و29/9 ناصر و30/9 أهناسيا و1/10 الفشن و4/10ببا و5/10 سمسطا وموجه ابتدائي يومي الاربعاء7/10 والخميس 8/10 لجميع الإدارات حسب التخصص ويوم السبت 10/10 مدير ووكيل مدرسة تربية خاصة وبالنسبة لوظيفة مدير ووكيل مدرسة إعدادي تبدأ يوم الأحد 11/10 إدارتي بني سويف وناصر والاثنين 12/10إدارات الواسطى /الفشن/ببا والثلاثاء 13/10إدارتي اهناسيا وسمسطا ويوم الخميس 15/10مدير ووكيل ثانوي لجميع الإدارات وبالنسبة لمدير ووكيل إدارة تعليمية يوم السبت 17/10.
وأوضح مدير التنسيق أن مقابلات التوجيهات التابعة للتنسيق العام فتم تحديدها كالتالي يوم الثلاثاء 20/10لتوجيهات ( - تربية فنية – حاسب آلي فرنساوي – انجليزي - علوم – دراسات – اقتصاد – تربية موسيقية )ويوم الأربعاء 21/10لتوجيهات ( لغة عربية – رياضيات – فلسفة –مجال زراعي ) ويوم الخميس 22/10 لوظيفة موجه عام وموجه أول.
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