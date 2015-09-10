إصابة دانيلو.. وريال مدريد يؤكد غيابه لمدة شهر

(إفي): أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس عن إصابة ظهيره الأيمن البرازيلي دانيلو بتمزق في أربطة القدم اليمنى وذلك على إثر الفحوص الطبية التي أجراها اللاعب اليوم.

وعلى الرغم من اكتفاء النادي الملكي بالإشارة إلى أن الأمر يتوقف على مدى استجابة اللاعب للعلاج، فإن دانيلو قد يغيب نحو شهر عن الملاعب مما يعني أنه لن يشارك بعد غد السبت في مباراة الملكي أمام إسبانيول بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني، فضلا عن مباراة ديربي العاصمة الإسبانية أمام أتليتكو مدريد في ملعب فيسنتي كالديرون، معقل الأخير، يوم 4 أكتوبر المقبل في الجولة السابعة.

وأصيب اللاعب الشاب (24 عاما) خلال مباراة ودية لمنتخب البرازيل أمام نظيره الكوستاريكي والتي أقيمت في مدينة نيو جيرسي الأمريكية منذ خمسة أيام على الرغم من خوضه المباراة بأكملها. بينما ظل على مقاعد البدلاء خلال المباراة التالية أمام الولايات المتحدة.

يذكر أن الفريق الملكي يحتل المركز الخامس برصيد أربع نقاط بعد مرور جولتين من "الليجا" وذلك إثر تعادله في المباراة الافتتاحية أمام الصاعد حديثا سبورتنج خيخون بدون أهداف وفوزه الكبير في الجولة الثانية على ملعبه "سانتياجو برنابيو" بخماسية نظيفة على حساب ريال بيتيس، العائد من جديد لأضواء الليجا.