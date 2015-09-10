فينجر: الخيارات المتاحة للشراء لم تكن مقنعة

أكد الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي أن جميع الخيارات المتاحة للشراء من لاعبين في سوق الانتقالات الماضي لم تكن مقنعة على الإطلاق من أجل تقديم عرضا لهم.

وأنهى أرسنال موسم الانتقالات الصيفي دون أن يضم لاعبا واحدا في أرض الملعب بعد أن تعاقد فقط مع حارس تشيلسي السابق بيتر تشك.

وقال فينجر في مؤتمره الصحفي "في النهاية عليك أن تنظر للحلول التي كانت متاحة فهي لم تكن ما أردنا، نحن بحثنا عن لاعبين لكننا لم نجد حلولا مؤثرة".

وأضاف "انظر لما حدث في سوق الانتقالات وستعرف أن هناك عجزا في اللاعبين، الحلول التي كانت لدينا لم تكن مقنعة على الإطلاق".

وأردف "الأمر الجيد في انتهاء سوق الانتقالات أننا يمكننا الآن التركيز على كرة القدم فقط".