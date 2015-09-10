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بعد رفض قائد الطائرة الإقلاع.. رحلة خطوط الإسكندرية تتجه لتركيا بعد تأخر 8ساعات

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بعد رفض قائد الطائرة الإقلاع.. رحلة خطوط الإسكندرية تتجه لتركيا بعد تأخر 8ساعات بعد رفض قائد الطائرة الإقلاع.. رحلة خطوط الإسكندرية تتجه لتركيا بعد تأخر 8ساعات
تأخر إقلاع طائرة خطوط "الإسكندرية للطيران" اليوم الخميس ما يقرب من 8 ساعات، بسبب رفض قائد الطائرة الإقلاع بها إلى تركيا بسبب انتهاء ساعات عمله.

وقال مصدر أمنى بالمطار، إن رحلة خطوط الإسكندرية للطيران التى كان من المقرر إقلاعها صباح اليوم إلى تركيا والتى تقل 116 راكبا، فوجئ الركاب برفض قائد الطائرة الإقلاع بها بسبب انتهاء أوقات العمل الرسمية الخاصة به، ودخوله فى وقت الراحة، على الرغم من تدخل الشركة وقيادات مطار القاهرة الدولى، إلا أن قائد الطائرة أصر على موقفه، وهو ما دفع الشركة التى تأجير طائرة أخرى أقلعت بالركاب بعد تأخر 8 ساعات وسط حالة من تذمر واستياء الركاب.

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