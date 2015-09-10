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24 مرشحا بالجيزة تقدموا بأوراقهم فى اليوم العاشر لخوض انتخابات البرلمان

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24 مرشحا بالجيزة تقدموا بأوراقهم فى اليوم العاشر لخوض انتخابات البرلمان 24 مرشحا بالجيزة تقدموا بأوراقهم فى اليوم العاشر لخوض انتخابات البرلمان
أغلقت لجنة تلقى الطلبات لراغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، أبوابها عن تلقى الطلبات اليوم فى تمام الساعة الخامسة.

وقال المستشار معمر الدمرداش، عضو لجنة الانتخابات بالمحكمة، إن إجمالى الطلبات التى تلقتها اللجنة خلال أعمالها باليوم العاشر لتلقى طلبات الترشح لانتخابات البرلمان بلغ 24 طلبا.

وشهد مقر لجنة انتخابات الجيزة إقبالاً ملحوظاً من جانب المرشحين، لسحب إيصال الكشف الطبى المقدم إلى اللجنة خلال الفترة السابقة فى شهر فبراير الماضى، لتقديمه إلى المستشفيات المعنية بإجراء الكشف الطبى الجديد، كى يستفيدوا من التخفيض الذى حددته وزارة الصحة.

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