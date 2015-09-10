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المحاكم البريطانية تغرم صحفيى"العربى الجديد" لتحرشهما جنسيا بصحفية عراقية

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المحاكم البريطانية تغرم صحفيى"العربى الجديد" لتحرشهما جنسيا بصحفية عراقية المحاكم البريطانية تغرم صحفيى"العربى الجديد" لتحرشهما جنسيا بصحفية عراقية
قالت مصادر مطلعة بجريدة "العربى الجديد"، إن المحاكم البريطانية أدانت بشير البكر، القائم بأعمال رئيس تحرير الجريدة، وعبد الرحمن الشيال، المدير الإدارى والمالى، نتيجة تحرشهما جنسيا بالكاتبة الصحفية العراقية شذى الجبورى، وألزمتهما بتعويض مالى بسبب ذلك السلوك المشين.

وأكدت المصادر فى تصريحاتٍ لها أن ذلك يأتى بعد أن أقامت الصحفية شذى الجبورى، دعوى ضد القائم بأعمال رئيس تحرير "العربى الجديد" والمدير الإدارى والمالى بالجريدة نتيجة التحرش بها.

التحرش الجنسى ليست جديدة داخل أروقة مقر "العربى الجديد"، فقد اضطرت الصحيفة مؤخرا لطرد يحيى جابر، المحرر الثقافى بمكتب بيروت، بالإضافة للمدير الإدارى للصحيفة هناك، واتهمتهما بالتحرش الجنسى.

وتعانى صحيفة "العربى الجديد" من عدة أزمات، منها وقائع تحرش جنسى، وفساد مالى، وإدارى داخل الجريدة التى تستخدمها عناصر جماعة الإخوان فى بث الأخبار الكاذبة عن الدول العربية، إضافة إلى فشل الصحيفة التى تتبنى قطر مهمة تمويلها ماليا عبر مستشار أمير قطر، عضو الكنيست الإسرائيلى السابق، عزمى بشارة.

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مصر 365

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