العراق: طيران التحالف يقصف مواقع داعش بقضاء داقوق جنوبى كركوك

قصفت طائرات التحالف الدولى اليوم الخميس مقار لتنظيم(داعش) الإرهابى فى قرى تابعة لقضاء داقوق جنوبى كركوك شمالى العراق، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عناصر التنظيم.

وأوضحت مصادر كردية أن طائرات التحالف المناهض لداعش قصفت قرى: البو محمد وتل ربعة وتبى دوسه بقضاء داقوق، أسفرت أيضا إلى تدمير أربع سيارات للإرهابيين.

ولفتت المصادر إلى أن خمسة مدنيين أكراد أصيبوا نتيجة اطلاق الجيش التركى النار لتفريق عدد من المتظاهرين المحتجين على غلق معبر "ابراهيم الخليل" الحدودى مع كردستان العراق .

وأوضحت أن المتظاهرين كانوا يحتجون على غلق المعبر خاصة، وأغلبهم من سائقى الشاحنات الذين طالبوا بالسماح لهم بالعبور إلى تركيا، وخاصة إلى منطقة جزيرة التى يقطنها أقارب لهم، مما اضطرهم إلى سلك طرق اخرى غير قانونية للعبور.. مشيرة

إلى أنه لدى اقترابهم من الحدود تعرضوا إلى اطلاق نار من قبل أفراد الجيش التركي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فى زاخو.

وأشارت إلى أن عددا من السائقين ما زالوا يتظاهرون قرب الحدود التركية ، بينما يحاول آخرون العودة إلى اقليم كردستان العراق.

من جهة أخري، أشارت مصادر محلية فى محافظة نينوى شمال غربى العراق إلى أن مسلحى داعش أعدموا اليوم عضو مجلس ناحية "نمرود" بالمحافظة ابراهيم حميدى صالح بعد فترة من اعتقاله، وأفتت المحكمة الشرعية لداعش بقتله بسبب وظيفته وعمله.