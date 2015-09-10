إيطاليا تؤكد استعدادها للعب "دور حاسم" فى إعادة إعمار ليبيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى، استعداد بلاده للقيام بـ"دور حاسم" فى عملية إعادة إعمار ليبيا، وقال الوزير -فى مداخلة بالبرلمان الإيطالى اليوم الخميس- إن الأزمة الليبية تقترب من المرحلة النهائية من ناحية جولة المفاوضات، وإن الحديث عن مرحلة نهائية لا يعنى اليقين من إيجابية نتيجة المفاوضات، بل "الاعتراف أخيرا بتوفر الظروف التى تتيح للغالبية العظمى من الأطراف المتنازعة، تشكيل حكومة موحدة".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن الأمر غير محسوم بعد، لكنه أصبح بمتناول اليد أخيرا، وينبغى أن يكون واضحا أنه إن تم التوصل إلى ذلك بالفعل، فإن إيطاليا مستعدة للعب دور حاسم فى دعم إعادة إعمار ليبيا بعد تشكيل حكومة وفاق وطنى هناك.