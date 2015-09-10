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وكالة التعاون الأسبانى تعلن تخصيص 4 ملايين يورو لدعم اللاجئين السوريين

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وكالة التعاون الأسبانى تعلن تخصيص 4 ملايين يورو لدعم اللاجئين السوريين وكالة التعاون الأسبانى تعلن تخصيص 4 ملايين يورو لدعم اللاجئين السوريين
أعلن خافيير بيرناندو مسئول الشرق الأوسط لبرنامج "مسار: نحو مساواة الجندرية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط" والذى أطلقته بالوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائى الدولى (AECID)، التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية، عن تخصيص 4 ملايين يورو لمساعدة اللاجئين السوريين فى لبنان والأردن بدعم من الاتحاد الأوروبى، مشددا على ضرورة دعم المجتمع المدنى فى سوريا لإعادة إعمارها وبنائها.

وأوضح برناندو، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن فى مقر الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، بمقر الوكالة فى العاصمة الإسبانية مدريد، أن الهدف من برنامج "مسار: نحو المساواة الجندرية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط" هو مواكبة مسارات الديمقراطية بالعالم العربى وشمال أفريقيا.

وأشار خافيير بيرناندو الى أن برنامج مسار يستهدف أيضا نقل تجربة إسبانيا فى الانتقال الديمقراطى، وتفعيل علاقات القرب التقليدية بين إسبانيا والدول العربية، وأن يكون هناك تفاعل بين المؤسسات العمومية ومنظمات المجتمع المدنى، والسعى إلى الاستماع الى أصوات الفاعلين المحليين على المستوى الحكومى أو غير الحكومى.

وأكد مسئول الشرق الأوسط لبرنامج "مسار: نحو مساواة الجندرية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط" أن البرنامج يسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان وتطبيق الالتزامات الدولية، والمساواة بين النساء والرجال وتمكين المرأة من المشاركة فى كل المجالات، وخلق فرص العمل.

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مصر 365