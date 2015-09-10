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مقتل 16 من داعش و اثنين من الصحوات فى محافظة الانبار العراقية

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مقتل 16 من داعش و اثنين من الصحوات فى محافظة الانبار العراقية مقتل 16 من داعش و اثنين من الصحوات فى محافظة الانبار العراقية
أفادت مصادر امنية عراقية اليوم الخميس ان 18 شخصا غالبيتهم من تنظيم داعش قتلوا فى عنف متفرقة شهدتها مناطق تابعة لمحافظة الانبار 118 كمك غربى بغداد.

وابلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (دب ا ) - "ان القوات العسكرية العراقية خاضت اليوم معارك متواصلة ضد تنظيم داعش لتحرير منطقة النعيمية الواقعة جنوب الفلوجة وتمكنت من قتل 13 من داعش وحرق 4 عجلات سيارات مسلحة وان قوة من الجيش العراقى نفذت عملية أمنية أستباقية على تجمعات لتنظيم داعش الأرهابى غرب ناحية البغدادى وتمكنت من قتل أمير التنظيم فى منطقة البغدادى أبو همام الشامى سورى الجنسية مع أثنين من مستشاريه" .

واوضحت ان" ان عبوة ناسفة أستهدفت سيارة مدنية تقل قائد صحوة طالب محمود وشقيقه فى منطقة الزيدان فى قضاء أبى غريب تسببت عن مقتلهما وتدمير السيارة بالكامل" .(

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