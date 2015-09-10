أكراد سوريا يعلنون احتجازهم 30 عنصرا مواليا للنظام لمبادلتهم بأسرى

أعلنت إحدى الفصائل الكردية المقاتلة فى سوريا "الأسايش"، احتجاز 30 عنصرا من الموالين للحكومة السورية، بينهم مجموعة من المقاتلين الإيرانيين بعد أن استسلموا للقوات الكردية فى إحدى المعارك.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس، عن قائد ما يعرف بـ"مجموعة أسايش" جوان إبراهيم قوله إن قواته تحتجز نحو 30 فردا من قوات موالية للرئيس السورى بشار الأسد؛ بينهم إيرانيون من أجل مبادلتهم بأسرى.

وأضاف القائد الكردى أن قواته أسرت العناصر أثناء القتال، مشيرا إلى أن الهدف من احتجازهم هو مبادلتهم بأسرى لدى الحكومة السورية، وكشف أن أكثر من 450 فردا من قوات "الأسايش" تلقوا تدريبا فى شمال سوريا بمنطقة تعرف باسم روجافا بالكردية، موضحا أن التدريب تضمن التعامل مع السيارات الملغومة والمبانى المفخخة.

يشار إلى أن "الأسايش" تعد قوات الأمن الداخلى التابعة لـ"وحدات حماية الشعب" التى كانت تسيطر على بعض المناطق الكردية فى سوريا، وكانت قد خاضت قتالا ضد تنظيم "داعش" فى كوبانى.

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