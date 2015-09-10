أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أكراد سوريا يعلنون احتجازهم 30 عنصرا مواليا للنظام لمبادلتهم بأسرى

Google+ Print
أكراد سوريا يعلنون احتجازهم 30 عنصرا مواليا للنظام لمبادلتهم بأسرى أكراد سوريا يعلنون احتجازهم 30 عنصرا مواليا للنظام لمبادلتهم بأسرى
أعلنت إحدى الفصائل الكردية المقاتلة فى سوريا "الأسايش"، احتجاز 30 عنصرا من الموالين للحكومة السورية، بينهم مجموعة من المقاتلين الإيرانيين بعد أن استسلموا للقوات الكردية فى إحدى المعارك.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) ، اليوم الخميس، عن قائد ما يعرف بـ"مجموعة أسايش" جوان إبراهيم قوله إن قواته تحتجز نحو 30 فردا من قوات موالية للرئيس السورى بشار الأسد؛ بينهم إيرانيون من أجل مبادلتهم بأسرى.

وأضاف القائد الكردى أن قواته أسرت العناصر أثناء القتال، مشيرا إلى أن الهدف من احتجازهم هو مبادلتهم بأسرى لدى السورية، وكشف أن أكثر من 450 فردا من قوات "الأسايش" تلقوا تدريبا فى شمال سوريا بمنطقة تعرف باسم روجافا بالكردية، موضحا أن التدريب تضمن التعامل مع السيارات الملغومة والمبانى المفخخة.

يشار إلى أن "الأسايش" تعد قوات الأمن الداخلى التابعة لـ"وحدات حماية الشعب" التى كانت تسيطر على بعض المناطق الكردية فى سوريا، وكانت قد خاضت قتالا ضد تنظيم "داعش" فى كوبانى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى