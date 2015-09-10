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مقتل جندى سعودى فى إطلاق نار على الحدود مع اليمن

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مقتل جندى سعودى فى إطلاق نار على الحدود مع اليمن مقتل جندى سعودى فى إطلاق نار على الحدود مع اليمن
قتل جندى من حرس الحدود السعودى الخميس عندما تعرض مركز لحرس الحدود فى منطقة جازان لاطلاق نار كثيف من داخل الاراضى اليمنية، بحسب ما افادت وزارة الداخلية السعودية.

وقال المتحدث الامنى للوزارة "تعرض أحد مراكز حرس الحدود بقطاع الطوال بمنطقة جازان لإطلاق نار كثيف من مواقع جبلية داخل الأراضى اليمنية" صباح الخميس، بحسب ما نقلت وكالة الانباء السعودية.

وأضاف ان القوات السعودية ردت على مصادر النيران "ونتج عن تبادل إطلاق النار إصابة الجندى أول بحرس الحدود فهد بن حميد بن عتيق البلادى بطلق نارى واستشهاده قبل وصوله إلى المستشفى".

وبهذا يرتفع الى 60 على الاقل عدد الذين قتلوا فى قصف واشتباكات على طول الحدود بين البلدين منذ بدأ التحالف العربى بقيادة السعودية حملته الجوية ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم فى اليمن فى 26 مارس، ومعظم قتلى الاشتباكات الحدودية هم من الجنود.

كما قتل 10 جنود سعوديين اخرين داخل اليمن الجمعة وكانوا من بين 60 من جنود التحالف قتلوا عند سقوط صاروخ اطلقه الحوثيون على قاعدتهم فى محافظة مأرب.
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مصر 365

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