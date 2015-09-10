المغادرون للسعودية يفترشون شواطئ الغردقة بعد تحذيرهم من التكدس أمام الميناء

شهدت شواطئ شمال مدينة الغردقة افتراش العشرات من الركاب المغادرين إلى المملكة العربية السعودية ما بين عمالة مصرية هناك وراغبى الحج الأرض فى الشواطئ بعد أن أنزلتهم الأتوبيسات التى نقلتهم من محافظتهم بجوار تلك الشواطئ لعدم التكدس أمام الميناء لحين ميعاد السفر.

وأكد مصدر بحرى أن هيئة موانئ البحر الأحمر حذرت التوكيلات الملاحية من تكدس الركاب أمام الموانئ سواء الغردقة وسفاجا، وأن التوكيل الملاحى الذى يتسبب فى حجز عشوائى للعبارات وإحضار الركاب قبل إبحار العبارة بساعات سوف تقوم الهيئة بسحب تراخيصه.

وأضاف المصدر أن التوكيلات الملاحية أكدت على الركاب عدم التكدس أمام الموانئ وقاموا بإنزال حقائبهم وافتراشهم شواطئ المدينة.

>