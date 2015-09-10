نقابة المحامين بالشرقية تكرم المتفوقين علميا من أبناء أعضاء النقابة

أكد عاكف جاد نقيب المحامين بالشرقية، أن النقابة كرمت المتفوقين علميا من أبناء المحامين أعضاء النقابة.

وأضاف مصطفى البحطيطى وكيل النقابة أنه تم تكريم 160 طالبا وطالبة بشتى مراحل التعليم بداية من الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الجامعى وذلك حرصا من النقابة على دفع أبناء المحامين للتفوق وتحصيل العلم.

وأضافت كريمة منصور سكرتير نقابة المحامين بالشرقية أن النقابة كرمت المتفوقين بشهادات تقدير ومبالغ مالية وأن النقابة تحرص بشكل دائم على تكريم المتفوقين من أبناء المحامين الأعضاء كل عام.

من جانبها قالت سمر عبد السلام عبد النبى من المتفوقين فى الثانوية العامة: أنا سعيدة جدا بتكريمى من نقابة المحامين بالشرقية خاصة أن والدى ووالدتى سهام محمد النشاوى أعضاء بالنقابة.

وأشارت إلى أنها تفوقت فى الثانوية العامة وحصلت على مجموع 97% استقر بها التنسيق بكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، وأن هذا التكريم أعطاها حافزا لتجتهد وتتفوق فى كليتها لتكون من المعيدين بها إرضاء لوالديها.



>