أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ارتفاع عدد المتقدمين بأوراقهم للترشح للبرلمان فى المنيا إلى 197 شخصا

Google+ Print
ارتفاع عدد المتقدمين بأوراقهم للترشح للبرلمان فى المنيا إلى 197 شخصا ارتفاع عدد المتقدمين بأوراقهم للترشح للبرلمان فى المنيا إلى 197 شخصا
ارتفع عدد المتقدمين لخوض انتخابات البرلمان عن دوائر المنيا الى 197 مرشحا بعد أن تقدم اليوم 6 مرشحين جدد لخوض الانتخابات.

وقال المستشار عبد الحميد كامل، رئيس اللجنة العامة لتلقى أوراق المرشحين بالمنيا، إن اللجنة استقبلت اليوم 6 مرشحين من المحافظة، منهم اثنان عن دائرة مركز ديرمواس، واثنين عن دائرة بندر المنيا، واثنين عن دائرة مغاغة والعدوة، ليرتفع إجمالى عدد المرشحين المتقدمين بأوراقهم إلى 197 مرشحاً على مستوى دوائر المحافظة بينهم 7 سيدات، مشيرًا إلى أن اللجنة خصصت أيام 13 و14 و15 من الشهر الجارى، لتلقى التقارير الطبية الواردة من اللجنة الطبية المتخصصة.

وتواصل اللجنة الطبية بالمنيا، أعمالها فى استقبال المرشحين، لتوقيع الفحوص الطبية عليهم بعد أن أجرت الكشف على 185 مرشحًا منذ اليوم الأول وحتى اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365