ارتفاع عدد المتقدمين بأوراقهم للترشح للبرلمان فى المنيا إلى 197 شخصا

ارتفع عدد المتقدمين لخوض انتخابات البرلمان عن دوائر المنيا الى 197 مرشحا بعد أن تقدم اليوم 6 مرشحين جدد لخوض الانتخابات.

وقال المستشار عبد الحميد كامل، رئيس اللجنة العامة لتلقى أوراق المرشحين بالمنيا، إن اللجنة استقبلت اليوم 6 مرشحين من المحافظة، منهم اثنان عن دائرة مركز ديرمواس، واثنين عن دائرة بندر المنيا، واثنين عن دائرة مغاغة والعدوة، ليرتفع إجمالى عدد المرشحين المتقدمين بأوراقهم إلى 197 مرشحاً على مستوى دوائر المحافظة بينهم 7 سيدات، مشيرًا إلى أن اللجنة خصصت أيام 13 و14 و15 من الشهر الجارى، لتلقى التقارير الطبية الواردة من اللجنة الطبية المتخصصة.

وتواصل اللجنة الطبية بالمنيا، أعمالها فى استقبال المرشحين، لتوقيع الفحوص الطبية عليهم بعد أن أجرت الكشف على 185 مرشحًا منذ اليوم الأول وحتى اليوم.