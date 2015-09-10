الأكاديمية البحرية تحتفل بتخريج دفعة الدراسات العليا لطلاب 4 دول عربية

احتفلت الأكاديمية العربية بتخريج دفعه جديدة من "طلبة كلية الدراسات العليا فى الإدارة" دفعة اغسطس 2015 فى تخصصات " الدكتوراه المهنية فى إدارة الأعمال DBA – ماجستير إدارة الأعمال MBA ( عربى – انجليزى )- ماجستير إدارة العامة MPA- ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف – ماجستير الأستثمار والتمويل (عربى – انجليزى )" ... بلغ عدد الخريجين 183 خريج ينتمون إلى 4 دول عربية وهم: " مصر – سوريا – اليمن– ليبيا"، وذلك بفندق فورسيزون سان ستيفانو الإسكندرية.

وذلك بحضور الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية ، الدكتور انطونى شيبمان رئيس جامعة كارديف متروبوليتان ،اللواء بحرى أ.ح وليد مصطفى عوض نائباً عن قائد القوات البحرية ، الدكتور محمد لطفى نائب رئيس جامعة كارديف متروبوليتان، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية ، سفراء وقناصل الدول العربية المشاركة فى الحفل.

من جانبة أكد الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية على سعادته بالتواجد بحفل كلية الدراسات العليا بالأكاديمية مشيراً إلى أنه يعتز كثيراً لمشاركة الأكاديمية فى حفل تخرج طلابها والذين حصلوا على درجات عليمة فى العديد من التخصصات من اكبر القلاع العلمية خاصة وأن هناك تحديات فى سوق العمل تحتاج لمثل هؤلاء الشباب الواعى المدرب على احدث اساليب العلم لقيادة أوطانهم .

واشار رئيس جامعة الإسكندرية أن هناك تعاونا مستمرا بين جامعة الأسكندرية والأكاديمية العربية وجامعة كارديف لتقديم أفضل ما توصل اليه العلم وأن جامعة الأسكندرية على استعداد لمزيد من التعاون مع الجاماعات الدولية والأكاديمية العربية من اجل مواكبة التطور العلمى الذى يشهده العالم .

وأكد الدكتور انطونى شيبمان رئيس جامعة كارديف على حرصه الشديد على حضور الحفل ومشاركة الأكاديمية فى ذلك النجاح المتميز مهنئاً الخريجين على نجاحهم المشرف .

واضاف رئيس جامعة كارديف أن جامعة كارديف تشكر الاكاديمية العربية على التعاون والمجهود المبذول والمستمر بينهما خاصة وأن برامج التعليم والتدريب التى تقدمها الأكاديمية للطلاب سوف تنتج خريجين على اعلى مستوى من الكفاءة علمياً وعالمياً ليس للعمل فى الشرق الأوسط فقط بل فى العالم مشيراً إلى أن جامعة كارديف ترحب لعمل الخريجين فى مقر الجامعة بإنجلترا لما حصل عليه الطلاب خلال فترة دراستهم بالأكاديمية من برامج تعليمية متطورة متمنياً استمرار التعاون المشترك بين كارديف والأكاديمية .

كما اكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية على سعادته بحفل تخرج طلبة كلية الدراسات العليا فى الإدارة دفعة اغسطس 2015 مشيراً إلى أن يوم التخرج يوم الحصاد للطلاب واولياء الأمور خاصة وان الخريجين اليوم أهل لأن يحملوا راية الأكاديمية ورسالتها .

>واشار رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية منذ نشأتها وعلى مدى عقود من الزمان نبراساً للعلم إلتقى فيه أساتذه أجلاء بأجيال متواترة من خريجينا ففاضوا بعلمهم الغزير وخبراتهم المتراكمة على هذة الأجيال المتعاقبة من خريجينا فأخرجوا قادةً أثروا مؤسستنا ومجتمعاتنا بعقول واعية لتكون الأكاديمية بهذة الثمار إحدى أنجح مؤسسات العمل العربى المشترك ونموذج مشرف لما يجب أن يكون عليه العمل العربى مؤكداً أن النجاحات العلمية للأكاديمية لم تكن لتكتمل دون تواصل وتعاون مع المؤسسات العلمية العربية والجامعات العربية والمصرية التى اسهمت بتعاونها الدائم فى هذا النجاح بالأضافة للدعم المستمر من جامعة الدول العربية والسيد الأمين العام لجامعة الدول العربية .