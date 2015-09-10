محافظ البحيرة يعلن إقامة منطقة تجارية على مساحة 96 فدانا فى دمنهور

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، طرح جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين مساحة 96 فدانا بمنطقة الأبعادية بدمنهور للمستثمرين لإقامة منطقة تجارية لوجستية، تشمل مراكز للتسوق ومنافذ بيع منتجات المصانع وهايبر ماركت.

وأضاف محافظ البحيرة، أن المشروع الجديد سيضم الخدمات الأساسية والإضافية التى يوفرها جهاز تنمية التجارة، والتى تشمل نقاط للاستعلامات والخرائط الإرشادية والإسعافات الأولية والنظافة والأمن والحراسة والصيانة وساحات انتظار السيارات والخدمات البنكية والمالية وخدمات الاتصالات وخدمات النقل ومحطة لتموين وخدمات.

وأوضح سلطان أن هذا المشروع يعد نقلة حضارية وسوف يدفع عجلة الاستثمار ويؤدى إلى الرواج التجارى والاقتصادى للمحافظة، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.