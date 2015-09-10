أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ البحيرة يعلن إقامة منطقة تجارية على مساحة 96 فدانا فى دمنهور

Google+ Print
محافظ البحيرة يعلن إقامة منطقة تجارية على مساحة 96 فدانا فى دمنهور محافظ البحيرة يعلن إقامة منطقة تجارية على مساحة 96 فدانا فى دمنهور
أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، طرح جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة مساحة 96 فدانا بمنطقة الأبعادية بدمنهور للمستثمرين لإقامة منطقة تجارية لوجستية، تشمل مراكز للتسوق ومنافذ بيع منتجات المصانع وهايبر ماركت.

وأضاف محافظ البحيرة، أن المشروع الجديد سيضم الخدمات الأساسية والإضافية التى يوفرها جهاز تنمية التجارة، والتى تشمل نقاط للاستعلامات والخرائط الإرشادية والإسعافات الأولية والنظافة والأمن والحراسة والصيانة وساحات انتظار السيارات والخدمات البنكية والمالية وخدمات الاتصالات وخدمات النقل ومحطة لتموين وخدمات.

وأوضح سلطان أن هذا المشروع يعد نقلة حضارية وسوف يدفع عجلة الاستثمار ويؤدى إلى الرواج التجارى والاقتصادى للمحافظة، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد