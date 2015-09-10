توصيل التيار الكهربائى للوحدة الصحية ومدرسة عرب العمارين بالسويس

أعلن المهندس فؤاد عثمان رئيس قطاع شركة توزيع كهرباء القناة بالسويس عن توصيل التيار الكهربائى للوحدة الصحية ومدرسة عرب العمارين.

وأكد اللواء العربى السروى محافظ السويس على مديرية الصحة بسرعة تجهيز الوحدة الصحية بالمعدات والأجهزة الطبية واستلام الأطباء والممرضين مهامهم خلال أسبوع مشيرا إلى أنه سيزور قريبا قرية عرب العمارين للتأكد من سير العمل بالصورة المناسبة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى المصغرلمحافظة السويس برئاسة اللواء العربى السروى محافظ السويس وحضور نشأت البارودى السكرتير العام المساعد وأحمد أبو بكر مدير عام مكتب المحافظ ورؤساء الاحياء ومديرى المديريات.

>