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"المستقبل العربى": المواطنون بالمنيا يرفعون شعار "بلاها لحمة"

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"المستقبل العربى": المواطنون بالمنيا يرفعون شعار "بلاها لحمة" "المستقبل العربى": المواطنون بالمنيا يرفعون شعار "بلاها لحمة"
نشرت جريدة المستقبل العربي التي تصدر بالمنيا عددا من القضايا الهامة المحلية والدولية، حيث أبرزت الجريدة في عدد اغسطس قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بمحاربة الإرهاب والفساد.

كما أبرزت الصحيفة تقريرا حول الأوليسيو بعنوان :"شبهات حول تمرير صفقة "الأوليسيو" فى علاج فيروس سي بين أحد أعضاء اللجنة الفيروسية الكبدية ونجله مدير تسويق الشركة البلجيكية.


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