"المستقبل العربى": المواطنون بالمنيا يرفعون شعار "بلاها لحمة"

نشرت جريدة المستقبل العربي التي تصدر بالمنيا عددا من القضايا الهامة المحلية والدولية، حيث أبرزت الجريدة في عدد اغسطس قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بمحاربة الإرهاب والفساد.إعلان - Ads إعلان - Ads
>الرئيس يشدد علي محاربة الفساد والارهاب
>نقص اللحوم واحدة من تراكمات عصور الاهمال وعلي الدوله ان تضع يدها علي الانتاج الحيواني
>حروب الجماعات الارهابية ومافيا شركات السلاح الخاصة في العالم
>نواصل كشف لغز انهيار صناعة الدواء والمستحضرات الصيدلية
>معاناة أهالى قرية كشيك عرض مستمر
>الجنون يصيب اللحمة البلدى.. المواطنون بالمنيا يرفعون شعار "بلاها لحمة"
>مافيا شركات السلاح الخاصة فى العالم
كما أبرزت الصحيفة تقريرا حول الأوليسيو بعنوان :"شبهات حول تمرير صفقة "الأوليسيو" فى علاج فيروس سي بين أحد أعضاء اللجنة الفيروسية الكبدية ونجله مدير تسويق الشركة البلجيكية.
>الرئيس يشدد علي محاربة الفساد والارهاب
>نقص اللحوم واحدة من تراكمات عصور الاهمال وعلي الدوله ان تضع يدها علي الانتاج الحيواني
>حروب الجماعات الارهابية ومافيا شركات السلاح الخاصة في العالم
>نواصل كشف لغز انهيار صناعة الدواء والمستحضرات الصيدلية
>معاناة أهالى قرية كشيك عرض مستمر
>الجنون يصيب اللحمة البلدى.. المواطنون بالمنيا يرفعون شعار "بلاها لحمة"
>مافيا شركات السلاح الخاصة فى العالم