أصغر مرشح يتقدم بأوراقه بالدائرة الثانية فى مطروح

تقدم اليوم الخميس، أصغر مرشح بمحافظة مطروح بأوراق ترشحه بالدائرة الثانية التي تضم مراكز الحمام والعلمين وسيوة، كما ترشح شخص آخر بالدائرة الأولى ليترفع عدد المرشحين بالدائرة الأولى إلى 21 مرشحا والثانية 17 مرشحا.

تلقت لجنة تلقي طلبلت الترشح بمحكمة، أوراق ترشح حمدي حفيظ محمد ( 26 سنة ) بالدائرة الثانية وهو أصغر مرشح يتقدم للترشح على مستوى المحافظة، وحصل على رمز الشمعة.

كما تقدم أحمد جودة عبد الحميد، بأوراق ترشحه بالدائرة الأولى، ليرتفع عدد المرشحين بدائرتي مطروح إلى 28 مرشحا.