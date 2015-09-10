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طلاب الأزهر بالبحر الأحمر يناشدون "الطيب" بتخفيض درجة قبولهم بالجامعات

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طلاب الأزهر بالبحر الأحمر يناشدون "الطيب" بتخفيض درجة قبولهم بالجامعات طلاب الأزهر بالبحر الأحمر يناشدون "الطيب" بتخفيض درجة قبولهم بالجامعات
ناشد طلاب الثانوية الأزهرية بالبحر الأحمر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتخفيض نسبة القبول فى الجامعات إلى 5% أسوة بقرار المجلس الأعلى للجامعات بتخفيض نسبة 5% من الحد الأدنى المعلن لهذه الكليات فى النطاق الجغرافى، بالنسبة للمحافظات الحدودية .

وأعلن عدد من طلاب الأزهر أنهم تقدموي بمذكرة لمسؤلى الأزهر يطالبون فيها بمساواتهم بطلاب الثانوية العامة بتخفيض درجة دخول الجامعات مؤكدين على أن طلاب الأزهر يدرسون مواد أكثر من طلاب الثانوى العام وأن طلاب الأزهر يدرسون علمى علوم وعلمى فى نفس قسم واحد .

وأضافوا أن كليات البنات محدودة لطالبات البحر الأحمر وذلك يحرمهن من دخول الكليات التى يرغبنها مؤكدين على أن ان هناك تفرقة بين الطلاب والطالبات فى التنسيق وأن البنين حظهم اوفر من البنات فى التقدم للكليات.

كان المجلس الأعلى للجامعات قرر قبول الطلاب من أبناء محافظات "البحر الأحمر- شمال سيناء- جنوب سيناء- الوادى الجديد- مرسى مطروح"، بالكليات الكائنة فى هذه المناطق والواقعة فى النطاق الجغرافى لمحافظاتهم بالنسبة للعام الجامعى 2015/2016 وذلك بتخفيض نسبة 5% من الحد الأدنى المعلن لهذه الكليات.

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مصر 365

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