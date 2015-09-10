بالصور.. جامعة سوهاج تنظم دورة لإعداد المراجعين الداخليين

نظمت جامعة سوهاج " دورة إعداد المراجعين الداخليين" وذلك بمقر الجامعة، صرح بذلك الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة.

وأضاف أن تلك الدورة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بالارتقاء بالعاملين بها عن طريق تقديم كل أنواع الدعم لتنظيم تلك الدورات، لافتاً النظر إلي أن الدورة تأتي طبقا ً لمشروع تطوير الجهاز الإداري للإدارة المركزية لجامعة سوهاج وفقا ً لمعايير المواصفة الدولية ISO 9001-2008، ولذلك تم إعداد هذه الدورة لاختيار السادة المراجعين .

وأوضح محمد عبد الحفيظ أمين عام الجامعة والمدير التنفيذي للمشروع أنه بناء ً علي متطلبات المشروع فإن أحد مراحله عمل مراجعة للتقييم الذاتي داخل الإدارة المركزية وفقا ً لمعايير المواصفة الدولية ISO 9001-2008 وهذا يتطلب إعداد مراجعين قادرين علي التقييم الذاتي داخل الجامعة .

وأشار يسري أحمد فؤاد ممثل الإدارة بالمشروع إلى أنه تم التقدم لهذه الدورة من خلال إعلان للعاملين بالجامعة وعند الانتهاء من المحاضرات تم تقييم الحاضرين عن طريق امتحان لمضمون المراجعة الداخلية, وبناءً عليه تم اختيار فريق المراجعة .

وأفاد الدكتور أحمد جلال العضو التنفيذي رئيس فريق المراجعة الداخلية والمحاضر بالمشروع أنه بناء ً علي التقييم سيتم تصنيف فريق المراجعة كأساسي واحتياطي وذلك للقيام بأعمال المراجعة الداخلية لكل إدارة للوقوف علي مدي تحقق المواصفات الدولية المطلوبة للجودة .

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