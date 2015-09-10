محافظ جنوب سيناء يصدّق على زيادة عدد المقبولين بـ"التمريض"

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لقاء مع الدكتور محمد فتح الله وكيل وزارة الصحة فى إطار جهوده للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، حيث ناقشا السياسة الصحية بالمحافظة.

كما صدق المحافظ على زيادة عدد المقبولين بمدرسة التمريض من خلال فتح فصل جديد بمدينة كاترين طبقا للمعايير والشروط المعلنة سابقا ودون أية استثناءات، علما بأنه يوجد فى الفصل الأول بطور سيناء 9 طلاب من خارج مدينة طور سيناء من إجمالى 25 طالبا، كما أنه سيتم قبول 30طالبا وطالبة بفصل كاترين طبقا للمجموع وبقية الشروط المعلنة ومن المتوقع وصول عدد الطلاب من خارج مدينة الطور إلى 11، ويعد هذا توزيعا طبيعيا طبقا للكثافة السكانية، على أن يتم أخذ إقرارات على الطلاب المتقدمين بالموافقة على العمل فى أى موقع داخل المحافظة سواء فى الوديان أو المستشفيات أو الوحدات الصحية للتوفير الخدمة لكافة مواطنى المحافظة، حضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمى مستشار المحافظ للإعلام.