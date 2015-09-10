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بالصور .. الأقصر تستقبل 4 رحلات طيران شارتر من ألمانيا

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استقبلت محافظة الأقصر اليوم الخميس 4 رحلات طيران شارتر قادمة من ألمانيا مباشرة وعلى متنها 434 سائحًا وسائحة جاءوا لقضاء عدة أيام يزورون خلالها المعالم الأثرية والسياحية بالأقصر وأسوان والبحر الأحمر والقاهرة وذلك فى عودة لرحلات الشارتر لمنظم الرحلات الألمانى (Fti)، والتى كانت توقفت منذ أشهر.

ووصل السياح على متن أربع طائرات انطلقت من مطارات فرانكفورت وميونيخ ليبزج ودوسلدروف واستقبلهم العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر والأثرى مصطفى وزيرى مدير آثار الأقصر واللواء هشام الحسينى مدير مطار الأقصر الدولى بالورود والترحيب.

وأكد محمد بدر محافظ الأقصر أن عودة رحلات الشارتر الألمانى خطوة جيدة فى بداية الموسم السياحى الذى تستعد له الأقصر وأن هناك عددًا من الصحفيين والمراسلين الأجانب الممثلين لعدد من وسائل الإعلام العالمية سيزورن الأقصر خلال الفترة المقبلة بالتنسيق بين وزارة السياحة ومحافظة الأقصر لنقل الصورة الصحيحة عنها.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

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