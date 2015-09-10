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الجمعية الشرعية توزع 250 طن لحمٍ للطلاب والأيتام المقيدين بها مجاناً

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الجمعية الشرعية توزع 250 طن لحمٍ للطلاب والأيتام المقيدين بها مجاناً الجمعية الشرعية توزع 250 طن لحمٍ للطلاب والأيتام المقيدين بها مجاناً
قامت الجمعية الشرعية الرئيسية بتوزيع 250 طن لحم بتكلفة 9 ملايين جنيه بالمجان، ضمن عطائها السنوى للحوم، فى إطار حرصها على إدخال السرور والبهجة على نفوس أبنائها الأيتام المقيدين فى مشروع "الطفل اليتيم" وأمهاتهم، وكذلك طلاب العلم المقيدين فى مشروع "رعاية طالب العلم".

وصرح مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية، بأن الجمعية وفروعها على مستوى الجمهورية أنهت إجراءات تسليم اللحوم بعد تجهيزها وتغليفها فى المصانع التى تعاقدت معها، ليكون بذلك عطاء اللحوم جاهزًا ليُسلم للفروع بدءا من غرة ذى الحجة الموافق 14سبتمبر بمقدار250 طن لحم برازيلى من أجود أنواع اللحوم وبتكلفة بلغت 9ملايين جنيه يتم توزيعها على مستحقيها بالمجان.

وأشار "إسماعيل" إلى أن اللحوم تم دخولها إلى المصنعين لتقطيعها وتجهيزها "عبوة كيلو" وأخرى "كيلو ونصف" بواقع نصف كيلو لكل أم، ونصف كيلو لكل طفل فى الأسرة.

وأكد أمين عام الجمعية الشرعية، أن الجمعية قامت باختيار لحم الأضاحى من أجود اللحوم البرازيلية والمذبوحة وفقًا للشريعة الإسلامية، واختارت أجزاءً مخصوصة من الأرباع الأمامية والتى تتميز بكثرة لحومها وانخفاض نسبة فيها.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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